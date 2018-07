Salzburg hält in Brief an Kritik bei Kinderbetreuung fest

Der derzeitige Vorschlag sei nicht tragbar, so die Landesrätin - © APA

Das Land Salzburg hat am Dienstag die fehlende Unterschrift unter die gemeinsame Kritik von sechs Bundesländern an der geplanten Kürzung der Mittel für die Kinderbetreuung verteidigt. “Dass wir uns nicht angeschlossen haben, ändert nichts an unserer ablehnenden Haltung gegenüber dem Vorschlag des Bundes”, hieß es auf APA-Anfrage aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS).