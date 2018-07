Salzburg hilft seinen Unternehmen bei Digitalisierung

Die Fachhochschule Salzburg, das Innovationszentrum Salzburg (ITG) sowie die Landesforschungsgesellschaft Salzburg Research beteiligen sich beim Aufbau individueller Angebote zum Thema Digitalisierung. Salzburg nimmt damit am Interreg-Programm KMU 4.0 teil, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unternehmen in der EuRegio und darüber hinaus die Möglichkeiten der Digitalisierung aufzuzeigen. Auch die Hochschulen Rosenheim und Landshut nehmen an dem Projekt teil.

Geld und Spezialwissen fehlen oft

Dieses soll vor allem kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen: „Im Gegensatz zu großen Unternehmen haben kleinere Firmen oft nicht das Geld und das Spezialwissen, wie die Chancen der Digitalisierung effizient im eigenen Betrieb genutzt werden können. Hier geben wir Erfahrungen und Erfolgsmodelle anderer Unternehmen weiter und nehmen vor allem die Scheu vor komplexer Technologie”, sagt Siegfried Reich, Leiter von Salzburg Research.

Exkursion zur FH Salzburg

Daher veranstaltet Salzburg Research am 26. September im Techno-Z den Qualifizierungsworkshop „Die digitale Transformation gewinnbringend steuern“. Darin wird unter anderem thematisiert: „Digitale Wertschöpfungskette”, Instandhaltung oder Wertstromanalyse. In Freilassing deindet am 22. Jänner ein Workshop mit folgendem Titel statt: „Alles digital: Unternehmensstruktur, Instandhaltung, Wertschöpfung”. Das Robotiklabor der FH Salzburg können Unternehmen im Februar 2019 besuchen.