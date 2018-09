Salzburg holt bei Berufs-EM EuroSkills Silber und Bronze

Damit sicherten sich alle drei Teilnehmer aus Salzburg einen Stockerlplatz. Insgesamt 21 Medaillen haben Österreichs Fachkräfte bei den Berufseuropameisterschaften insgesamt geholt und damit den Vize-Europameistertitel hinter Russland errungen, teilte die Wirtschaftskammer Österreich am Samstagabend mit. Darunter waren vier Gold-, 14 Silber- und drei Bronzemedaillen. Österreich war damit auch das beste EU-Land.

Nun starte die Vorbereitung auf die Heimeuropameisterschaften in zwei Jahren in Graz. Am Montag soll das ganze Team in der Wirtschaftskammer empfangen werden.

(APA/S24)