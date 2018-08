Salzburg holte in CL-Play-Off-Hinspiel 0:0 bei RS Belgrad

Keine Zuschauer, keine Tore: Salzburg spielte in Belgrad nur 0:0 - © APA

Red Bull Salzburg darf im elften Versuch auf die erstmalige Teilnahme an der Fußball-Champions-League hoffen. Österreichs Serienmeister erreichte am Dienstag im Play-off-Hinspiel auswärts gegen Roter Stern Belgrad ein 0:0, das Rückspiel steigt am 29. August in Wals-Siezenheim.