Salzburg holte von St. Gallen Verteidiger Van der Werff

Der 19-Jährige (am Boden) wird ein "Bulle" - © APA (Keystone)

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat vom Schweizer Erstligisten St. Gallen den 19-jährigen Innenverteidiger Jasper van der Werff verpflichtet. Das gaben die Salzburger am Dienstag bekannt. Der schweizerisch-niederländische Doppelstaatsbürger Van der Werff brachte es in der laufenden Saison der Super League auf acht Einsätze. In Salzburg erhielt er einen Vertrag bis 2022.