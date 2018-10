Nach schrecklichem Start läuft es langsam - © APA

Red Bull Salzburg hat seinen Aufwärtstrend in der Erste Bank Eishockey Liga fortgesetzt. Die schlecht in die Saison gestarteten “Bullen” setzten sich am Sonntag zuhause gegen die Graz 99ers mit Mühe 5:4 nach Verlängerung durch.