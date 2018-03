Salzburg im EBEL-Halbfinale gegen Linz wieder in Führung

Salzburg legte in der Serie wieder vor - © APA (EXPA/Eisenbauer)

Red Bull Salzburg hat auch das zweite Heimspiel im Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga gewonnen. Die Bullen besiegten am Donnerstag die Black Wings Linz mit 4:2 (2:0,2:2,0:0) und führen in der “best of seven”-Serie 2:1. Spiel vier findet am Samstag (17.20 Uhr) in Linz statt. Die Salzburger legten den Grundstein zum Sieg im starken ersten Drittel und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand.