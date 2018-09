Salzburg ist Rekordhalter in der Europa League

Salzburg war noch nie so stark wie heuer. - © Red Bull / GEPA

Red Bull Salzburg ist in der Europa League in vieler Hinsicht die Nummer eins. Österreichs Meister ist diese Saison bereits zum achten Mal in der Gruppenphase vertreten. Kein anderes Team nahm so oft am zweitwichtigsten Europacupbewerb teil. Verfolger sind unter anderem Villarreal oder Lazio Rom sowie Rapid Wien.