Salzburg knackt 550.000-Einwohner-Marke

Darin ist auch nachzulesen, dass das kleine Bevölkerungsplus im Vorjahr zu rund einem Viertel auf den Geburtenüberschuss und zu rund drei Viertel auf Personen zurückzuführen ist, die nach Salzburg gezogen sind.

Landeshauptstadt und Flachgau fast gleichauf

Etwas mehr als ein Viertel (153.377 Personen, 27,8 Prozent) der Bevölkerung lebten zum Stichtag in der Stadt Salzburg, dicht gefolgt vom Flachgau (151.256 Personen, 27,4 Prozent). Die wenigsten Einwohnerinnen und Einwohner hat der Lungau mit 20.344 Personen (3,7 Prozent).

Der Lungau fällt aus der Reihe

Unter den Bezirken haben der Flachgau (+ 8,1 Prozent) und der Tennengau (+ 7,0 Prozent) überdurchschnittlich stark zum Bevölkerungswachstum der vergangenen zehn Jahre beigetragen. Die Einwohnerzahl der Stadt Salzburg stieg mit 5,0 Prozent etwas geringer als der Landesschnitt (+ 5,1 Prozent). Der Pinzgau (+ 3,2 Prozent) und der Pongau (+ 2,5 Prozent) wuchsen nur unterdurchschnittlich. Der Lungau musste seit 2008 ein Bevölkerungsdefizit im Ausmaß von 3,2 Prozent hinnehmen.

Sieben große und sieben kleine

In sieben der 119 Salzburger Gemeinden wohnten zu Jahresbeginn mehr als 10.000 Menschen. In ebenfalls sieben Gemeinden lebten dagegen weniger als 500 Personen – vier davon liegen im Lungau. 94 Gemeinden verbuchten in den vergangenen fünf Jahren ein Bevölkerungsplus, 25 Gemeinden hatten Anfang 2018 weniger Einwohner als Anfang 2013. Vergleicht man das Durchschnittsalter der Bevölkerung der Gemeinden, war Werfenweng mit 37,7 Jahren die „jüngste“ Gemeinde, Bad Gastein mit 46,6 Jahren die „älteste“.