In Salzburg-Lehen wurden zu Mittag im Zuge von Bauarbeiten bei einem Abbruchhaus zwei Granaten sowie diverse Kleinmunition aufgefunden. Das teilte die Polizei am Nachmittag in einer Aussendung mit.

Granaten: Keine Gefahr für Bevölkerung

Ein Sprengstoffexperte konnte schnell Entwarnung geben: Beide Granaten waren bereits abgeschossen. Es bestand keine akute Explosionsgefahr. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Esshaverstraße war rund 30 Minuten gesperrt.