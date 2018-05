Salzburg Marathon: Diese Straßen sind gesperrt

Die Laufstrecke ist generell am Sonntag zwischen 8.45 bis 15 Uhr gesperrt. Besonders gilt das für das Andräviertel rund um den Start- und Zielort am Mirabellplatz und im weiteren Streckenverlauf für die Staatsbrücke, den Rudolfskai, das Nonntal, Hellbrunn, Morzg, Leopoldskron, Maxglan und Lehen.

Laufevents starten um 8.45 Uhr

Marathon und Halbmarathon starten um 9 Uhr am Mirabellplatz, zuvor geht es für die Läufer des “Hervis-10K Salzburg CityRun” bereits um 8.45 Uhr am Leopoldskroner Weiher an den Start. Am Mirabellplatz und im Kurgarten öffnet die Marathon City bereits um 6 Uhr. Die Stadt Salzburg weist darauf hin, dass ein Queren der Laufstrecke nur an gewissen Stellen und unter Anweisung des dortigen Streckenpersonals möglich ist. Sobald der letzte Läufer die Strecke absolviert hat, wird dieser Teil wieder für den Verkehr freigegeben.

Auch für die öffentlichen Verkehrsmittel gilt am Sonntag ein Sonderfahrplan. Den Plan findet ihr HIER.

Straßensperren am Sonntag:

Hellbrunnerstraße für den IV gesperrt; Umleitung über Aigner Straße bzw. Nonntaler Hauptstraße

Ignaz-Harrer-Straße und Lehener Brücke

Mirabellplatz von Paris-Lodronstraße bis Max-Ott-Platz

Schwarzstraße Eisenbahnbrücke bis Markus-Sittikus-Straße einwärts

Hellbrunner Straße stadteinwärts – für ÖPNV auch auswärts

Berchtesgadener Straße nur außerhalb der Laufstrecke (Totalsperre ab Sternhofweg bis Stefan-Ludwig-Rothstraße)

Für Anrainer aus Fahrtrichtung Grödig ist Zufahrt bis Stefan-Ludwig-Rothstraße möglich, Vorsicht vor wechselseitigem Gegenverkehr

Moosstraße stadtauswärts gesperrt, von Nussdorfer Straße bis Firmianstraße nur stadteinwärts möglich. Ab Firmianstraße in beide Richtungen möglich

Maxglaner Hauptstraße nur für Busse und stadtauswärts möglich. Umleitung über Bayernstraße und Sebastian-Stöllner-Straße

Neutorstraße ab Bayernstraße nur in Richtung Hildmannplatz. Zufahrt Hofstallgasse nur für Berechtigte und Parkgaragenbenützer möglich

Umleitung in Fahrtrichtung Zentrum bzw. Parkgarage von der Eduard-Baumgartnerstraße über Moosstraße – Sinnhubstraße – Leopoldskronstraße – Neutorstraße

Reichenhaller Straße bis zur Eduard-Baumgartner-Straße, Anhaltung an Kreuzung Hübnergasse

Firmianstraße – Guetratweg – Nissenstraße zur Berchtesgadner Straße über Santnergasse möglich

Zufahrt nach Hellbrunn ausschließlich über die Alpenstraße (gilt auch für Busse)

In Morzger Straße in Richtung Grödig bzw. Stadt ist ein Korridor eingerichtet

Ausfahrt aus dem Altstadtbereich ist über das Michaelstor möglich

Einen detaillierten Plan der Laufstrecke findet ihr HIER.