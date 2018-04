Das Stadion in Wals-Siezenheim wird voll - © APA

Wie erwartet ist Salzburgs Heimspiel im Europa-League-Halbfinale gegen Olympique Marseille am 3. Mai ausverkauft. Wie Österreichs Fußballserienmeister am Dienstag vermeldete, sind sämtliche 29.520 Karten für das Stadion in Wals-Siezenheim vergeben. Schon die Achtel- und Viertelfinal-Heimduelle mit Borussia Dortmund bzw. Lazio Rom waren restlos ausverkauft.