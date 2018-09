Salzburg-Mülln: 34-Jähriger attackiert Polizisten mit Eisenstange

Als die Polizisten in Mülln eintrafen, saß der Mann am Boden. Plötzlich sprang er mit einer Eisenstange in der Hand auf, beschimpfte und bedrohte die Polizisten, heißt es in einer Aussendung der Polizei am Freitag.

Mülln: 34-Jähriger festgenommen

Der Rumäne konnte jedoch rasch von den Beamten festgenommen werden. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg übernommen. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete die Überstellung des Beschuldigten in die Justizanstalt Salzburg an.