Salzburg nach 2:4 in Bozen im EBEL-Finale 1:2 zurück

Salzburg hat in Bozen das Nachsehen. - © Red Bull/GEPA

Der EC Red Bull Salzburg ist im Finale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in Rückstand. HCB Südtirol feierte am Donnerstagabend einen 4:2-(1:1,2:1,1:0)-Heimsieg über Österreichs Meister Salzburg. Bereits am (morgigen) Freitagabend (20.20 Uhr/live ServusTV und Sky) steigt Spiel vier der “best of seven”-Serie erneut in Bozen.