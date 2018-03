Ein Pkw und ein Lkw krachten am Mittwochnachmittag auf der A1 in Fahrtrichtung Salzburg bei der Abfahrt Salzburg-Nord zusammen. Der zweite und dritte Fahrstreifen wurde gesperrt, der erste Fahrstreifen blieb befahrbar. In der Folge bildete sich ein Stau, bis kurz vor Eugendorf zurückreichte. Eine Person soll verletzt worden sein.

Gegen 17.50 Uhr war die Unfallstelle wieder geräumt, der löste sich nur langsam auf. Hier geht es zu den aktuellen Verkehrsmeldungen.