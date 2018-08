Salzburg rückt dem Borkenkäfer zu Leibe

Es ist kein Blick in die Kristallkugel, sondern fundierte Wissenschaft. Salzburgs Forstschutzreferent Ludwig Wiener und Bernhard Niedermoser von der ZAMG haben in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur eine digitale Landkarte erstellt, die die Borkenkäfer in ihrem jeweiligen Entwicklungsstadium zeigen. Einfach gesagt: Unter acht Grad Celsius gibt es gar keine Aktivität des Schädlings. Von der Eiablage bis zum “Ausbohren” des fertigen Jungkäfers braucht es eine Temperatursumme von 550 Grad. Wenn es wärmer ist, wird diese Summe früher erreicht, bei Kälte später. So wird der Holzfresser berechenbarer, befallene Bäume können rechtzeitig identifiziert und bearbeitet werden.

Regionale Unterschiede, wann der Schädling ausfliegt

Beträgt die Temperatursumme, also die jene der durchschnittlichen Tagestemperatur zum Beispiel bereits 450 Grad und ist eine warme Woche prognostiziert, kann man damit rechnen, dass der Käfer ausfliegt und dann andere Bäume befällt. “Regionale Unterschiede werden durch das Prognosemodell berücksichtig. In Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern und Förstern kann rechtzeitig etwas unternommen werden”, so Schwaiger, der sich von Forstdirektor Michael Mitter das System genau erklären ließ und auf die Profis vor Ort setzt: “Wenn wir wissen, wann das so genannte Einbohren stattfand, sind die Bezirksförster vorgewarnt.”

Ganz Österreich “heiß” auf die Käfer-Landkarte

Das Prognosemodell “Made in Salzburg” ist zurzeit bei uns und in Tirol im Einsatz, ganz Österreich zeigt massives Interesse daran. “Der Klimawandel ist eine Tatsache, der Borkenkäfer liebt es warm, daher wird sich das Problem nicht nur in Salzburg verschärfen”, sagt Meteorologe Bernhard Niedermoser. Und Landesforstdirektor Michael Mitter fügt hinzu: “Wir sind hier gemeinsam mit der ZAMG Vorreiter. Andere jammern über den Klimawandel, wir in Salzburg sind längst tätig geworden, um neue Herausforderungen bewältigen zu können.” Und Landesrat Josef Schwaiger unterstreicht: “Die Borkenkäfer-Landkarte ist ein ausgezeichnetes Instrument für die Bezirksförster, um die Ausbreitung des Schädlings rechtzeitig zu erkennen und in weiterer Folge zu verhindern.”