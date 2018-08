Salzburg sperrt Ortsdurchfahrten für Stauflüchtlinge früher

Grödig sperrt die Durchfahrt für Stauflüchtlinge (Archivbild) - © FMT-Pictures/TA

Die verschärfte Verordnung gegen Stauumfahrer in Grödig und Wals (Flachgau) hat am Samstag Wirkung gezeigt. Nachdem nun die Durchfahrtssperren bereits bei einem Rückstau bis zur Haberlanderbrücke am Grenzübergang Walserberg in Kraft treten, sind diese alleine am Samstag drei Mal veranlasst worden.