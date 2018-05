Salzburg startet in Lauf-Wochenende

Motiviert starteten die Teilnehmer des Frühstückslaufs in den Tag. - © FMT-Pictures/KJ

Das Wochenende steht in der Stadt Salzburg unter dem Motto Bewegung. Bevor am Sonntag der Salzburg-Marathon über die Bühne geht, liefen zahlreiche Teilnehmer bereits am Freitagabend beim “AfterWorkRun” und Samstagvormittag beim Frühstückslauf durch die Stadt. Zum neunten Mal in Folge ist die Laufveranstaltung auch wieder bio-zertifiziert.