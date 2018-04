Salzburg stellte in EBEL-Finalserie gegen Südtirol auf 1:1

Salzburg muss sich gegen Südtirol anstrengen - © APA (EXPA)

Red Bull Salzburg hat am Montag in der Finalserie der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) auf 1:1 gestellt. Die “Bullen” feierten gegen Südtirol auf eigenem Eis durch Tore von Peter Mueller (32.), Bobby Raymond (45.) und John Hughes (59.) einen 3:0-(0:0,1:0,2:0)-Sieg und revanchierten sich für die 1:2-Heimschlappe am Vortag. Das dritte Spiel der “best of seven”-Serie steigt am Donnerstag in Bozen.