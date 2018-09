Salzburg verliert Neuauflage des EBEL-Finales gegen Südtirol

Salzburg musste eine Heimniederlage einstecken. - © APA/EXPA/JFK

Vizemeister Red Bull Salzburg musste sich am Sonntag in der Neuauflage des Finales in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) gegen Champion HCB Südtirol geschlagen geben. Die Bozener siegten mit 2:1 und führen nun als einziger Club mit dem Punktemaximum von sechs Zählern die Tabelle an.