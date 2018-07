Salzburg will Ausweichverkehr eindämmen

„Mit gezielten Maßnahmen in den betroffenen Gemeinden wollen wir hier dem Ausweichverkehr den Kampf ansagen. Die Verkehrsbelastung muss dringend minimiert werden“, sagt Schnöll. Das Ziel des Verkehrslandesrats sei es, „den Ausweichverkehr, der etwa durch Blockabfertigungen entlang der Tauern-Autobahn oder jetzt aktuell durch die deutschen Grenzkontrollen entsteht, zu minimieren.“

Durchfahrtssperre als Maßnahme

Dazu habe man Maßnahmen geplant: „Reicht der Stau etwa zu weit über die Autobahnen hinaus – in Grödig wäre hier der neuralgische Punkt etwa die Haberlanderbrücke – dann tritt die Verordnung der Durchfahrtssperre in Kraft“, so Schnöll. Immer ausgenommen von den Durchfahrtsverboten sind Radfahrer sowie Ziel- und Quellverkehr in den einzelnen Gemeinden. Die Verordnungen werden jedoch – so ist es auch Wunsch der Bürgermeister – derart adaptiert, sodass sie möglichst rasch und bestmöglich den Ausweichverkehr verhindern können.

Lösung für Navis angedacht

Auch die Navis sind ins Visier des Landesrates geraten: „Ein weiteres Thema sind dabei die Navis, auch hier sollen Lösungen geschaffen werden, die dazu führen, dass die durchreisenden Autofahrer nicht mehr die Ausweichrouten durch unsere Gemeinden benutzen.“