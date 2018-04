Salzburg will erste Chance auf EBEL-Titel nützen

Die Salzburger wollen nicht lange fackeln - © APA (EXPA/Groder)

Der Pokal für den Sieger der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) steht am Dienstag in Bozen für Red Bull Salzburg bereit. Die Roten Bullen haben sich am Sonntag mit einem 6:5-Heimsieg nach Verlängerung gegen HCB Südtirol einen Matchpuck geholt und wollen die “best of seven”-Serie mit einem Auswärtserfolg gleich im ersten Versuch für sich entscheiden.