Salzburg will gegen Lazio am Aufstieg zumindest “schnuppern”

Salzburg-Coach Marco Rose hofft auf ein spannendes Rückspiel - © APA (EXPA/Eisenbauer)

Nach zwei Pflichtspielpleiten in Folge stehen Salzburg-Coach Marco Rose und sein bisher so erfolgreiches Team vor einer völlig neuen Situation. Am Donnerstag (LIVETICKER ab 21 Uhr) soll sich das Glück aber wieder zugunsten der Bullen wenden, die im Europa-League-Viertelfinale daheim ein 2:4 gegen Lazio aufholen müssen. Rose will “noch einmal am Aufstieg schnuppern”, statistisch gesehen eine Herkulesaufgabe.