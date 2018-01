SALZBURG24 sucht das beste Krampusfoto 2017!

Wir suchen auch in dieser Saison wieder das actionreichste Krampusfoto aus Salzburg. Teilnehmen können alle Passen aus dem gesamten Land Salzburg und Umgebung, aber auch jeder, der ein tolles Bild bei einem Krampus- oder Perchtenlauf aufgenommen hat.

SALZBURG24-User voten für Lieblingsbild!

Eine Auswahl aller eingesendeten Bilder wird nach Ablauf der Einsendefrist am 21. Jänner 2018 auf SALZBURG24 und auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. IHR selbst seid die Jury und kürt mit euren Likes die drei besten Krampusbilder.

Das Bild mit den meisten „Daumen hoch“ gewinnt. Für den Sieger gibt’s drei Kisten Stieglbier, für den zweiten Platz zwei und für den dritten Platz vergeben wir eine Kiste Stiegl.

Außerdem: Das Gewinnerfoto ziert unsere Krampus-Werbekampagne für die Saison 2018/2019!

Letztes Jahr wurde übrigens das Bild Grindl Woid Pass Thumersbach mit 1.056 Likes zum besten Foto des Jahres 2016 gewählt. Welche Pass das wohl toppen kann?

Der Gewinner 2016: Die Grindl Woid Pass Thumersbach ©

So funktioniert’s:

Für das Einsenden der Fotos gibt es folgende Möglichkeiten:

Per Email an: nicole.schuchter@salzburg24.at

Per Whatsapp an: +49 1579 2384712

Via Facebook: www.facebook.com/salzburg24

WICHTIG: Fotos bitte mit Namen bzw. Name der Pass, kurzer Beschreibung des Bildes und Aufnahmedatum. Nur vollständige Einsendung können berücksichtigt werden! Bilder, die nach dem 21. Jänner geschickt werden, können wir leider nicht mehr in das Voting mitaufnehmen.

Das gesamte Team von SALZBURG24 freut sich auf eure Teilnahme und viele tolle Bilder.

Alle wissenswerten Infos zu Stiegl gibt‘s HIER.

Hinweise zum Gewinnspiel

Die eingesendeten Bilder werden auf SALZBURG24 und auf der Facebook-Seite von SALZBURG24 veröffentlicht. Mit der Zusendung des Bildes, versichert der Zusender gegenüber SALZBURG24, die nötigen Bildrechte zu besitzen und erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass das Bild neben der Webseite von SALZBURG24 auch auf Facebook veröffentlicht wird. Die Bildrechte werden mit der Zusendung auch an SALZBURG24 – sprich, der Salzburg Digital GmbH – übertragen. Diese behält sich vor, die eingesandten Bilder zu illustrativen Zwecken online zu verwenden. Außer den Bildern und der Namen der drei Gewinner werden keine Daten veröffentlicht. Weitere Infos zum Datenschutz findet ihr in unseren AGB.

Nur Bilder, die per Email an nicole.schuchter@salzburg24.at gesendet werden, können an dem Gewinnspiel teilnehmen.

Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.