War Ötzi auch in Bayern? SALZBURG24 verlost Bücher “Menschen, Steine und Geschichte(n)”

Auch in seinem neuen Buch „Menschen, Steine und Geschichte(n), das am 1. Mai erschienen ist, entführt Geologe und Autor Alexander Binsteiner den Leser aus der Steinzeit in die Welt der Steine. Im Mittelpunkt stehen seltene Artefakte, die unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren als Werkzeuge und Waffen benützten.

Diese Boten aus längst vergangenen Zeiten kommen heute bei archäologischen Grabungen oder in Sammlungen zum Vorschein und sind unser letztes Bindeglied zu den Anfängen der Menschheitsgeschichte.

Vom Homo erectus am Alpenrand über eine Inselfestung der Neandertaler auf der Berglitzl an der Donau nahe Linz bis zum höchst gelegenen Feuersteinbergwerk in den Alpen aus der Mittelsteinzeit im Kleinwalsertal reichen die aktuellen Funde.

In der Jungsteinzeit gelangten die Bandkeramiker in einem weitverzweigten Handelsnetz auf der Donau von Bayern bis in die Regionen um Melk und das Kamptal im heutigen Niederösterreich und vertrieben dort wertvolle Jurahornsteine aus dem Feuersteinbergwerk von Arnhofen.

Schließlich stellt der Autor die Frage: War der Ötzi in Bayern? Und gibt mit neuen Indizien eine positive Antwort.

Einsendeschluss: Sonntag, 6. Mai 2018, 23.59 Uhr.