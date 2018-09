SALZBURG24 verlost 3 Tickets für den Genusswalk Wolfgangsee

Zu dritt am Genusswalk Wolfgangsee teilnehmen! - © Genusswalk Wolfgangsee

Sei auch du am 29. oder 30. September dabei, wenn Bewegung auf Genuss trifft. Sichere dir dein Startpaket und mach dich bereit für deinen ganz persönlichen Genusswalk. Wir verlosen 3 x 1 Ticket für den Genusswalk Wolfgangsee in Kooperation mit Bergwelten am 29. und 30. September 2018.