SALZBURG24 verlost drei Bücher von Tulku Lobsang “Liebe und Gesundheit – Liebe ist die beste Medizin”

Tulku Lobsang Rinpoche, ein hoher buddhistischer Meister und Arzt der Tibetischen Medizin, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die uralte Weisheit Tibets und die buddhistischen Lehren an Menschen im Westen weiterzugeben. Wenn wir lieben, sind wir glücklich und unsere inneren Blockaden beginnen sich zu lösen. Ob die Liebe uns aber vollständig oder nur vorübergehend heilt, hängt davon ab, wie wir lieben. Aus Sicht des Tantrayana Buddhismus lässt sich die Liebe in drei Ebenen einteilen. Zunächst erfahren wir Liebe auf der Ebene des „groben“ Geistes. Diese Liebe hat ihren Ursprung in den angenehmen Empfindungen, die wir über unsere Sinnesorgane wahrnehmen. Neben dieser „groben“ Liebe gibt es die Liebe auf der subtilen Ebene, die innerlich erzeugt wird, sowie die Liebe des sehr subtilen Geistes, die absolute Liebe. „Die absolute Liebe schwankt nicht, kühlt nicht ab und erschöpft sich nie. Sie ist immer da. Sie ist die bedingungslose Liebe. In seinem Buch „Liebe und Gesundheit – Liebe ist die beste Medizin“ erläutert Tulku Lobsang Schritt für Schritt, wie man diese absolute Liebe, die uns vollständig heilt, entwickeln kann.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 22. März 2018, 23.59 Uhr.