Salzburger (22) stirbt bei Rafting-Unfall in Alaska

Ein junger Salzburger verlor in Alaska sein Leben. - © Bilderbox

Ein 22-jähriger Mann aus Salzburg ist bereits am vergangenen Donnerstag bei einem Rafting-Unfall im Wrangell-St.-Elias-Nationalpark in Alaska ums Leben gekommen. Seine Leiche wurde aufgrund der schwierigen Bedingungen erst am Freitag aus der Luft geortet und mittels Helikopter aus dem Nizina River geborgen.