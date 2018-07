Salzburger stirbt nach Drogenmissbrauch in Kärnten

Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. - © Bilderbox

Ein Salzburger ist am Freitag in Kärnten an den Folgen eines Drogenmissbrauchs gestorben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Gastronomieangestellte in der Personalwohnung eines Gästehauses im Bezirk Spittal an der Drau von seiner Schwester leblos aufgefunden worden. Eine Notärztin stellte den Tod des 31-Jährigen fest.