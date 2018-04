Salzburger aus Salzach bei Laufen gerettet: Mann schwebte in Lebensgefahr

Der Mann wurde aus der Salzach zwischen Laufen und Oberndorf gerettet. - © Neumayr/Archiv

Ein Mann aus Oberndorf (Flachgau) ist am Montag im angrenzenden Laufen (Lkr. BGL) aus der Salzach gerettet worden. Zwei Polizisten sprangen laut Polizeiinspektion Laufen in die rund zehn Grad kalte Salzach und zogen den in der Flussmitte treibenden Mann aus dem Wasser.