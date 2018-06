Salzburger Baumeister nach sieben Jahren Prozess freigesprochen

Der Angeklagte ist im Zweifel freigesprochen worden. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Sieben Jahre lang ist prozessiert worden, nun liegt das Urteil vor: Ein Salzburger Baumeister wurde am Donnerstag am Landesgericht Salzburg vom Vorwurf der gewerbsmäßigen Abgabenhinterziehung in Höhe von rund einer Million Euro im Zweifel freigesprochen. Es ging um mutmaßliche Schwarzgeldzahlungen auf Privatbaustellen.