Der Bekleidungshersteller Schneiders geht in einen neuen Besitz über. - © Neumayr/MMV/Archivbild

Der traditionsreiche Salzburger Bekleidungshersteller Schneiders hat neue Eigentümer. 90 Prozent der Gruppe gehen an die Peter Wagner Holding (50 Prozent) und an Wolfgang Binder (40 Prozent), der auch Vorsitzender der Geschäftsführung wird. Alfons Schneider bleibt an dem Unternehmen zu 10 Prozent beteiligt und steht weiterhin als Berater zur Verfügung, wie Schneiders am Montag mitteilte.