Salzburger berichtet von heftigem Mallorca-Unwetter

Die Urlaubsinsel Mallorca wird derzeit von heftigen Unwettern mit massiven Regenschauern heimgesucht. Innerhalb von nur zwei Stunden stürzten am Dienstagabend nach offiziellen Angaben rund 220 Liter Wasser vom Himmel. Mehrere Landstraßen waren am Mittwoch unbefahrbar, einige Ortschaften sind nach Medienberichten ohne Strom- und Wasserversorgung und von der Außenwelt weitgehend abgeschnitten.

Wasserretter auf Mallorca-Urlaub

Unter den Betroffenen befindet sich auch der Salzburger Wasserretter Christopher Thurner, der mit seiner Familie seit Sonntag auf Mallorca Urlaub macht. Die Schlechtwetterfront mit schweren Regenfällen, Blitz und Donner sei am Montag aufgezogen, erzählt Thurner im WhatsApp-Telefonat. „Wir waren zu diesem Zeitpunkt gerade in den Bergen unterwegs. Geröll ist vom Berg heruntergekommen, die Situation war nicht ohne.“

Stromausfall auf Mallorca

Thurner und seine Familie befinden sich derzeit in der Ortschaft Capdepera im Osten der Insel. Diese Gegend ist vom Umwetter besonders schwer betroffen. Seit zwei Tagen hat sich die Salzburger Familie nun in ihrem Feriendomizil verbarrikadiert. „In der Nacht auf Mittwoch ist der Strom ausgefallen, also sitzen wir mit Kerzen da“, berichtet der stellvertretende Ortsstellenleiter der Wasserrettung Bischofshofen.



Salzburger Familie muss ausharren

Den ganzen Tag über gibt es massive Regenfälle, Straßen sind gesperrt, Brücken und Fahrzeuge wurden weggespült. „Unseren Strand gibt es auch nicht mehr, der ist vom Meer geschluckt worden“, berichtet Thurner. Der Katastrophenalarm wurde ausgelöst. Kommenden Montag endet der Urlaub der Familie, bis dahin muss sie auf der schwer verwüsteten Insel ausharren.