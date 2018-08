Salzburger bestellte fast 50 Mal Drogen im Darknet

Wenig später stellte auch die Rauschgiftpolizei in Kolumbien bei einer Zollkontrolle ein Paket an den gleichen Adressaten sicher: In der Postsendung befanden sich fünf Pakete mit mehr als eineinhalb Kilogramm eines Kaffee-Kokain-Gemisches. In der Folge kam es zu einer Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen, wobei die Ermittler elektronische Geräte, Bankbelege, Suchtmittelutensilien und eine kleine Zahl an Cannabispflanzen sicherstellten.

Polizei weist zahlreiche Bestellungen nach

Nach der Auswertung von Laptop und Handy konnte die Polizei dem 26-Jährigen die zahlreichen Bestellungen nachweisen. Insgesamt hatte der geständige Salzburger 1.300 Stück XTC-Tabletten, 1.600 Gramm Kokain-Kaffeegemisch, 500 Gramm Amphetamin und 100 Gramm Kokain bestellt. Eine noch ausständige Bestellung aus den Niederlanden wurde ebenfalls von der Polizei sichergestellt.

Drogen aus Darknet in Salzburg verkauft

Die Drogen verkaufte der 26-Jährige an 15 Abnehmer im Stadtgebiet von Salzburg. Er wird nun wie seine Kunden – alle im Alter von 20 bis 30 Jahren – auf freiem Fuß angezeigt.

(APA)