Salzburger Brüderpaar ordert Drogen im Darknet

Das Brüderpaar ließ sich die Sendungen offenbar an die Wohnungsadresse des Älteren in der Stadt Salzburg schicken. Neunmal sollen sie innerhalb von elf Monaten im sogenannten Darknet Drogen geordert haben, berichtete die Polizei Salzburg am Freitag in einer Presseaussendung.

Über ein Kilo Drogen bei Brüderpaar gefunden

Auf die Schliche kamen die Beamten durch einen Hinweis der Zollfahndung in Deutschland. Mitte März konnte eine Postsendung bei einer Abholstation in Salzburg-Neustadt abgefangen werden. In dem Paket befanden sich der Aussendung zufolge 300 Gramm Amphetamin.

Bei einer darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung stieß man auf weitere Drogen. Insgesamt wurden bei den Brüdern über 1000 Gramm Amphetamine, rund 90 Gramm MDMA, eine geringe Menge an Kokain, knapp 40 Gramm Cannabisharz sowie knapp 90 Gramm Cannabiskraut von der Polizei sichergestellt.

Polizei forscht fünf Abnehmer aus

Des Weiteren konnten fünf Abnehmer ausgeforscht werden: Zwei Salzburger im Alter von 26 und 28 Jahren, eine 24-jährige Flachgauerin sowie einen 27-jährigen Niederösterreicher.