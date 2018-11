Salzburger Christkindlmarkt für Briten der Schönste

Glühwein, gebrannte Mandeln und Salzburger Handwerk: Das macht den Christkindlmarkt in der Altstadt auch für viele Einheimische aus. Für die Briten scheint vor allem die hohe Wahrscheinlichkeit auf Schnee den Charme des Marktes auszumachen, wie der “Evening Standard” schreibt. Für Salzburg spricht demnach auch, dass es zusätzlich dazu noch jede Menge anderer Adventmärkte in der Nähe gibt. Etwa jenen auf der Festung Hohensalzburg oder in Hellbrunn.

Salzburger Christkindlmarkt auf Platz 1

Damit führt Salzburg die Liste der 17 besten Christkindlmärkte in Europa an. Auf Platz zwei folgt das französische Straßburg, Rang drei darf Prag, Tschechien, für sich beanspruchen. Die bayrischen Nachbarn in München reihen sich auf Platz vier ein. Auf Platz zwölf findet sich die nächste österreichische Beteiligung: Der Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz wird hier ebenso empfohlen, wie jener in Spittelberg.