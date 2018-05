Salzburger Circusschule offiziell eröffnet

Vor allem in der Stadtregierung ließ die Höhe der Subventionen die Wogen hoch gehen (wir haben berichtet). Die Stadt Salzburg beteiligte sich mit knapp 600.000 Euro, das Land investierte 420.000 Euro.

Akrobatik auf 800 Quadratmetern

Trotz aller Kritik wurde das Projekt wie geplant umgesetzt und in Gnigl wird bereits seit Februar trainiert. Ob Jonglieren, Seiltanzen, ein mutiger Drahtseilakt oder am Trapez durch die Lüfte fliegen: Auf knapp 800 Quadratmetern können große und kleine Akrobaten Kunststücke erlernen, Profiartisten haben Platz zum Trainieren, Produktionen werden vorbereitet. Am Freitag wurde das CTC- Salzburg, wie es kurz heißt, offiziell eröffnet.

Modernste Trainingsstätte Mitteleropas

Errichtet und erhalten wird das CTC-Salzburg vom Verein Circusschulen in Österreich, Betreiber ist der Verein MOTA. Dessen Obmann Wolfgang Neumayer sagt nicht ohne Stolz: “Wir haben hier in Salzburg die modernste Trainingsstätte Mitteleuropas.” Und er ergänzt: “Die Nachfrage im Kinder- und Jugendbereich ist sehr groß, es gibt bereits Wartelisten für die Herbstkurse. Kapazitäten haben wir noch bei den Erwachsenen.” In der nahen Zukunft sind verstärkt Kooperationen mit Circuskünstlern, Salzburgs Schulen und Kultureinrichtungen geplant. “Es ist uns ein besonderes Anliegen, mit unserer Arbeit Sport und Kultur zusammen zu bringen”, betont Neumayer.

Sport soll jungen Menschen Selbstvertrauen geben

“Dieses Trainingszentrum ermöglicht Artisten eine Ausbildung in der Cirkuskunst auf höchstem Niveau zu absolvieren. Dieses Centrum steht allen Generationen offen und ich freue mich, dass wir nun auch ein solches in Salzburg haben”, erklärt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Sport- und Jugendlandesrätin Martina Berthold (Grüne) ist überzeugt: “Bewegung und Sport wirkt positiv auf Kinder und Jugendliche. Im CircusTrainingsCentrum tauchen sie mit voller Begeisterung in die Welt der Akrobatik ein. Das gemeinsame Trainieren stärkt auch das Miteinander der jungen Sportlerinnen und Sportler.” So würden Drahtseilakte zu einer Schule fürs Leben, Teilnehmer würden nicht nur aus diesem Grund aufrecht und mutige an Aufgaben heran gehen, betont die Landesrätin.