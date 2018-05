Salzburger Datenbank für Ferienbetreuung online

Die Feriendatenbank ermöglicht die schnelle Suche von Ferienprogrammen in der Europaregion Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein. Die Ergebnisse können dabei nach Salzburger Bezirken, Gemeinden, Datum und Alter der Kinder gelfiltert werden.

“Dank vieler Ferienbetreuungsangebote in allen Bezirken können Eltern auch in dieser Zeit Familie und Beruf möglichst stressfrei unter einen Hut bekommen”, betont Familienlandesrätin Martina Berthold (Grüne).

So sieht die neue Datenbank aus. Foto: Land Salzburg/Friedrich Maislinger ©

Highlights der Salzburger Bezirke

Bunt und umfangreich ist das Sommerferien-Betreuungsangebot 2018 in den Salzburger Gemeinden. So gibt es in Neumarkt am Wallersee und in Nußdorf (Flachgau) spezielle Angebote. Und in Mittersill (Pinzgau) wird wieder die beliebte “junge Uni” organisiert. Erstmalig eingerichtet wurden Ferienbetreuungen in Abtenau und in Bad Vigaun (Tennengau). In Hallein bietet das Hilfswerk heuer wieder mehrwöchige Programme an. Bewährtes und Neues gibt es auch im Pongau. Sabine Seidl veranstaltet in Bischofshofen wieder das in den vergangenen Jahren sehr nachgefragte integrative Camp. Und in Goldegg wird sogar die ganzen Ferien über eine Betreuung angeboten.

Die Ferienangebote können auch mit dem Salzburger Familienpass als App gefunden werden. Mehr Informationen zur Familienpass-App gibt es HIER.

Persönliche Beratung bei Forum Familie

“Wer sich persönlich beraten lassen möchte, der kann in den Bezirken beim Forum Familie anrufen. Wir stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite”, erklärt Corona Rettenbacher vom Forum Familie Team.