Salzburger Ex-Intendant Peter Ruzicka geehrt

Der ehemalige Festspiel-Intendant erhielt einen Ehrenbecher. - © APA/Thomas Manhart

Der frühere Intendant der Salzburger Festspiele, Peter Ruzicka, ist am vergangenen Wochenende in Salzburg geehrt worden. Vizebürgermeisterin Anja Hagenauer überreichte dem Komponisten und Dirigenten am Freitag den Ehrenbecher der Stadt Salzburg nach einem Konzert im Solitär des Mozarteum.