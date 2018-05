Salzburger Extrembergsteiger Kurt Diemberger für Lebenswerk ausgezeichnet

Der 86-jährige Diemberger ist der einzige noch lebende Mensch, der zwei Achttausender erstbestiegen hat, nämlich den Broad Peak (8.047 Meter) und den Dhaulagiri (8.167 Meter). Der in Kärnten geborene Salzburger – er hat zurzeit Wohnsitze in der Stadt Salzburg und in Bologna – unternahm mehr als 20 Expeditionen. Seine Bücher wurden ausgezeichnet, seine Filme preisgekrönt. Gemeinsam mit der Britin Julie Tullis gründete er 1983 das “höchste Filmteam der Welt”. Er wird auch “Kameramann der Achttausender” genannt.

Japan als Thema bei Trento Film Festival

Die 66. Ausgabe des Trento Film Festivals über die Bergwelt und ihre Kultur ist diesmal Japan gewidmet. Eröffnungsfilm des Festivals war der Film “Tout là-haut” von Serge Hazanavicius. Der Streifen kreist um die Herausforderung eines Snowboard-Meisters zwischen Chamonix und der Himalaya-Kette und ist von der tragischen Geschichte des 2002 am Everest verunglückten Alpinisten und Skifahrers Marco Siffredi inspiriert. Das Festival geht am Samstag mit dem im Trentino spielenden Film “Resina” des Regisseurs Renzo Carbonera zu Ende. Im Mittelpunkt steht der Bergchor und die zimbrisch sprechende Berggemeinschaft Lusern, die sich mit den Folgen des Klimawandels auseinandersetzen müssen. Zahlreiche Buchvorstellungen, Vorträge und Ausstellungen sind im Rahmen des Festivals vorgesehen.

(APA)