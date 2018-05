Salzburger Familie bei Frontalkollision in Steiermark verletzt

Zwei Kinder aus Salzburg sind bei dem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Sechs Autoinsassen sind am Montagnachmittag in Unterstorcha in der Südoststeiermark beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge verletzt worden. Unter ihnen befanden sich auch zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren. Laut Polizei war eine 67-Jährige auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen das Kfz einer Familie aus dem Bundesland Salzburg geprallt.