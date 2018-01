Prinzessin Simone I. von Schlumberger und Prinz Markus II. von der Roten Stiege mit dem Stadtschlüssel. - © SALZBURG24/Kirchmaier

Am Platzl in der Stadt Salzburg trafen sich am Dreikönigstag bei strahlendem Sonnenschein die Salzburger Faschingsgilde und zahlreiche befreundete Gruppen aus ganz Österreich und Deutschland. Die Prangerschützen gaben mit einem Ehrensalut den Startschuss zum traditionellen Sturm auf das Schloss Mirabell.