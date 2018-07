Salzburger Festspiele 2018 werden offiziell eröffnet

Nun geht es auch offiziell los - © APA

Mit der traditionellen Eröffnungsrede beim Festakt in der Felsenreitschule starten am Freitag die Salzburger Festspiele offiziell in ihre Ausgabe 2018. Inoffiziell dominiert das Festspielgeschehen mit der Ouverture spirituelle inklusive der Premiere des heurigen “Jedermann” schon seit vergangenem Freitag die Stadt. Als Festredner ist heuer der deutsche Historiker Philipp Blom geladen.