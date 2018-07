Salzburger Festspiele: Künstler trafen sich zum Bieranstich

Knapp zwei Wochen vor Beginn der Salzburger Festspiele ist am Sonntagabend das Künstlerfest im Gasthof Krimpelstätter über die Bühne gegangen. Matthias Goerne, der in der “Zauberflöte” den Sarastro spielen wird, nahm eine besondere Rolle ein: Er durfte den Bieranstich vornehmen. “Ist ja normal, dass man dabei Lampenfieber hat, wenn man es noch nie gemacht hat”, so der Schauspieler.

Assistiert von Schauspielchefin Bettina Hering, benötigte Goerne im Gastgarten vier Schläge, dann war seine persönliche Premiere mit Bravour vollbracht. Für ihn war das Künstlerfest auch Gelegenheit, eine seiner Bühnenpartnerinnen erstmals kennenzulernen. “Wir proben zwar schon lange, aber meine Papagena (Maria Nazarova, Anm.) treffe ich heute das erste Mal.” Eine ehemalige “Jedermann”-Buhlschaft feierte ihre Rückkehr nach Salzburg: Die Oberösterreicherin Sophie Rois spielte bereits vor Jahren am Domplatz und ist heuer in dem Schauspiel “Hunger” zu sehen. Zwischen zwei Frauen stand gestern Tobias Moretti. Er war mit Ehefrau Julia auf dem Motorrad zum Fest gekurvt, wo ihn bereits seine Buhlschaft Stefanie Reinsperger erwartete. “Wir proben seit ein paar Tagen auf dem Domplatz. Eine gigantische Kulisse, die einen jedes Mal aufs Neue wieder beeindruckt”, freute sich Moretti auf seine zweite Saison als “Jedermann”. Der lettische Maestro Mariss Jansons – er dirigiert die Oper “Pique Dame” – war erstmals beim Künstlerfest und wurde von Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler persönlich in die Salzburger Biergartenkultur eingeweiht: Es gab Bier aus dem Steinkrug, Schafskäse mit Schwammerl, Kalbsroulade und als Nachspeise Marillenknödel. Die Salzburger Festspiele starten am 20. Juli mit der Ouverture spirituelle. Offiziell eröffnet wird das Festival am 27. Juli von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Eröffnungsrede hält der Schriftsteller und Historiker Philipp Blom. (APA) Leserreporter Feedback