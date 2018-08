Salzburger Festspiele: Regenwasser dringt in Zuschauerraum

Wasser drang in den Zuschauerraum des Großen Festspielhauses ein. - © Neumayr/Archiv

Die Salzburger Festspiele sind am Mittwochabend Opfer eines Gewitters mit Starkregen geworden. Während des Solistenkonzertes von Grigory Sokolov drang Wasser in den Zuschauerraum des Großen Festspielhauses ein. Im benachbarten Haus für Mozart kam es während der Vorstellung von “L’italiana in Algeri” zu einem kleinen Wassereinbruch auf der Seitenbühne und einem kurzen Stromausfall.