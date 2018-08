Salzburger Festspiele: “Salome”-Sängerin Grigorian erkrankt

Ob Grigorian länger ausfallen wird, war zunächst nicht bekannt - © APA

Die bei ihrer “Salome”-Premiere bei den Salzburger Festspielen so gefeierte litauische Sopranistin Asmik Grigorian hat die Opern-Aufführung am Freitagabend krankheitsbedingt absagen müssen. Für sie sprang kurzfristig die Schwedin Malin Byström ein. Ob Grigorian länger ausfallen wird, ist noch unbekannt, hieß es von den Salzburger Festspielen am Samstag auf APA-Anfrage.