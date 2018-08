Salzburger Festspiele: Schauspielerin Sophie Rois erkrankt

Theaterstück "Hunger" wurde nach Ausfall von Rois gekürzt - © APA

Nachdem Tobias Moretti an einer Lungenentzündung erkrankt ist und den “Jedermann” derzeit nicht spielen kann, gibt es einen weiteren Krankheitsfall bei den Salzburger Festspielen. Schauspielerin Sophie Rois konnte am Mittwoch in dem Theaterstück “Hunger” von Knut Hamsun unter der Regie von Frank Castorf auf der Perner-Insel in Hallein nicht auftreten.