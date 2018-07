Am Sonntag folgt in diesem Rahmen die Wiederaufnahme der adaptierten “Jedermann”-Inszenierung von Michael Sturminger aus dem Vorjahr. Offiziell eröffnet wird die zweite Festspielausgabe unter Intendant Markus Hinterhäuser dann am 27. Juli mit der Eröffnungsrede von Historiker Philipp Blom.

Bis zum 30. August werden zahlreiche Opern- und Schauspielproduktionen sowie ein dichter Konzertreigen geboten, in Summe sind mehr als 224.000 Karten aufgelegt.

(APA)