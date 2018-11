Salzburger Feuerwehrleute legen erfolgreich Funkleistungsabzeichen ab

Ein Funkgespräch erfolgreich zu führen, ist im Feuerwehrwesen ein nicht wegzudenkender Faktor und teils sogar lebenswichtig. Nachdem in den letzten zwei Jahren der komplette Funkbetrieb im Bundesland Salzburg auf das Digitalfunknetz TETRA umgestellt wurde, galt es das Funkleistungsabzeichen zeitgemäß und den heutigen Anforderungen anzupassen.

87 Bewerter prüften das erlernte Wissen der einzelnen Teilnehmer. /Landesfeuerwehrkommando Salzburg ©

Insgesamt 329 Feuerwehrleute nahmen am Wochenende am Funkleistungsabzeichen in Bronze, Silber und Gold teil. An fünf Stationen mussten sich die Bewerber und Bewerberinnen den Aufgaben des Funkleistungsabzeichens stellen: Das Erstellen, Übermitteln und Weitergeben einer Nachricht, Kartenkunde, Funker im laufenden Einsatz und allgemeine Fragen zum Funkwesen waren Teil der Prüfung.

Das sind Salzburgs Sieger

Den 1. Bronze-Rang sicherten sich Isabelle Dürnberger (St. Martin bei Lofer) und Andrea Maderegger. Platz 1 in der Silber-Kategorie ging an Tobias Prommegger (FF Großarl) und Sieger in der Gold-Wertung wurde Florian Rainer (FF Thalgau).