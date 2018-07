Salzburger Fiaker machen hitzefrei

Das haben Michael Haybäck vom Amt für Öffentliche Ordnung in der Stadt Salzburg und der Obmann der Salzburger Fiaker-Vereinigung, Franz Winter, am Dienstag zu Mittag vereinbart.

Hitzefrei für Fiaker ab 35 Grad

Nach den geltenden Bestimmungen hätten die Fiaker erst ab einer Temperatur von 35 Grad – abgelesen an der Messstation in Freisaal – hitzefrei. Zwar dürfte dieser Wert am Mittwoch knapp nicht erreicht werden. Dennoch werde man “aus Rücksicht auf die Tiere morgen einen Ruhetag” einlegen, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Salzburg. Ausgenommen seien allerdings bereits vorgebuchte Fahrten oder jene zur Festspiel-Auffahrt.

Außerdem dürfte sich bei diesen Temperaturen die Kundschaft eher in Grenzen halten. Ob es angesichts der Hitzewelle zu weiteren freien Tagen für Fiaker und Pferde kommt, werde kurzfristig entschieden, hieß es bei der Stadt Salzburg auf S24-Anfrage.